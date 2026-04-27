Giuseppe Conte annulla tutti gli appuntamenti | Mi devo operare L’annuncio del leader M5s sui social

Giuseppe Conte ha annunciato sui social di dover rimandare tutti gli impegni previsti nei prossimi giorni perché si sottoporrà a un intervento chirurgico. L’ex presidente del consiglio ha comunicato di aver sospeso ogni appuntamento in attesa di indicazioni dai medici. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alla natura dell’intervento o alle tempistiche di recupero. La decisione riguarda la sua agenda personale e pubblica.

Agenda azzerata per Giuseppe Conte che ha annullato gli appuntamenti per i prossimi giorni in attesa di nuove disposizioni dei medici. Il presidente del M5s dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, come lui stesso ha spiegato sui social. In un breve post, l’ex premier ha ammesso che proprio in questo periodo «avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee». Gli appuntamenti però sono rinviati a data da destinarsi, spiega Conte: «Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico». Per il...🔗 Leggi su Open.online

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