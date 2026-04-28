Contattati dai russi sul deep web e pagati in crypto | condannati i due imprenditori 007

Due imprenditori della provincia di Monza e Brianza sono stati condannati rispettivamente a due anni e sei mesi e a due anni e due mesi di reclusione. Secondo le accuse, si sarebbero messi a disposizione per un’attività di spionaggio per conto dell’intelligence russa, ricevendo in cambio criptovalute. Le indagini hanno evidenziato come i contatti siano avvenuti tramite il deep web e le transazioni siano state effettuate con valute digitali.

Sono stati condannati a 2 anni e 6 mesi e a 2 anni e 2 mesi due imprenditori brianzoli che si sarebbero messi a disposizione per una presunta attività di spionaggio per l'intelligence russa, in cambio anche di criptovalute. Lo ha deciso la gup di Milano, Angela Minerva, dopo le indagini condotte.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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