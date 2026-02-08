Spari a vice 007 russi due arrestati

Due uomini sono stati arrestati e portati in Russia, accusati di aver preso parte all’attentato che ha colpito il vice 007 russo. Uno di loro è stato fermato a Dubai e subito estradato, mentre le forze di sicurezza russe continuano le indagini. La scena si è svolta tra sparatorie e colpi di scena, senza ancora una spiegazione ufficiale.

9.27 Fermato a Dubai ed estradato in Russia un uomo sospettato dell'attentato al vice capo dei servizi militari russi Alexeyev, nei giorni scorsi a Mosca. Un uomo è penetrato nell'abitazione dell'alto ufficiale e gli ha sparato diversi colpi di pistola ferendolo gravemente. Immediate le accuse di Mosca a Kiev, che ha negato qualsiasi ruolo. L'arrestato a Dubai è cittadino russo, così come due complici, riferisce il servizio di sicurezza russo Fsb. In cella a Mosca un uomo, mentre una donna è fuggita in Ucraina.

