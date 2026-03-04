Van Amburgh luminare su scala mondiale della nutrizione animale al Consorzio Agrario di Parma

Il professor Michael E. Van Amburgh, esperto internazionale nella nutrizione animale e docente alla Cornell University di New York, è stato recentemente ospite presso il Consorzio Agrario di Parma. Van Amburgh ha condiviso le sue conoscenze e le ultime ricerche nel settore, attirando l’attenzione di operatori e studiosi presenti all’evento. La sua visita ha coinvolto incontri e discussioni su temi legati alla nutrizione degli animali.

Continua il rapporto del CAP con la Cornell University di New York grazie allo scambio di studi avanzati dello studioso, esperto nelle pratiche di efficienza dei nutrienti nei ruminanti Il professor Michael E.Van Amburgh, luminare su scala mondiale nel campo degli studi più avanzati sulla nutrizione animale ed oggi in forza - come professore ordinario - presso il Dipartimento di Animale Science alla Cornell University nello stato di New York è stato ospite nei giorni scorsi del Consorzio Agrario di Parma nella sede di strada dei Mercati. La collaborazione fattiva con il docente americano ha una lunga storia iniziata insieme all'Università...