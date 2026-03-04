Van Amburgh luminare su scala mondiale della nutrizione animale ospite al Consorzio Agrario di Parma

Il professor Michael E. Van Amburgh, esperto internazionale nel settore della nutrizione animale, è stato recentemente ospite del Consorzio Agrario di Parma. Attualmente docente ordinario presso il Dipartimento di Animal Science alla Cornell University di New York, ha partecipato a un incontro dedicato agli studi più avanzati nel campo. La sua visita si è svolta nei giorni scorsi e ha coinvolto rappresentanti del settore agricolo locale.

