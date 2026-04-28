Connecting Culture alla Galleria 360
“L’opera d’arte non è un oggetto isolato, ma un nodo all’interno di una rete di relazioni.” Nicolas BourriaudCon la mostra Connecting Culture, Galleria 360 propone un percorso espositivo dedicato alle trame invisibili che legano persone, linguaggi visivi e contesti geografici differenti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Designing A Gallery Built To Last 100 Years
Notizie correlate
KuCoin Brings "Guided into the Future" to Life at Tomorrowland Winter, Connecting Music, Culture, and Trust- PROVIDENCIALES, Turks and Caicos Islands, March 23, 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, a leading global crypto platform built on trust, officially made...
Dalla “Casa delle Culture” alla “Città delle Culture” Alternativa Comune chiama a raccolta la città e le sue comunità internazionaliArezzo, 23 marzo 2026 – Quale città vogliamo per i nostri figli? Dalla “Casa delle Culture” alla “Città delle Culture” Alternativa Comune chiama a...