Confetture di riscatto | il dolce futuro delle donne di Fabriano

A Fabriano, presso la casa famiglia Papa Giovanni XXIII, si produce un progetto chiamato Redenta, che realizza confetture artigianali. Questa iniziativa coinvolge donne che partecipano alla produzione, offrendo loro un’opportunità di riscatto attraverso il lavoro. Le confetture vengono realizzate con metodi tradizionali e distribuite localmente. Il progetto si svolge all’interno della struttura, che si occupa dell’accoglienza e dell’assistenza alle donne coinvolte.

? Cosa sapere A Fabriano il progetto Redenta produce confetture artigianali presso la casa famiglia Papa Giovanni XXIII.. L'iniziativa offre inserimento lavorativo alle donne della Cooperativa Pace in Terra tramite materie prime locali.. A Fabriano, nel laboratorio di Via Balbo, le mani di giovani donne che hanno affrontato la tratta e la violenza trasformano la frutta stagionale in un percorso di riscatto professionale attraverso il progetto Redenta. Nato verso la fine del 2024 all’interno della casa famiglia Rifugio della Comunità Papa Giovanni XXIII, l’iniziativa mira a offrire una prospettiva concreta di futuro a chi fa parte di quel nucleo familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu

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