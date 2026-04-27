Confetture artigianali create da donne vittime di violenza ecco Redenta | un progetto di empowerment femminile

A Fabriano nasce Redenta, un progetto che coinvolge donne vittime di violenza nella produzione di confetture artigianali. Questi prodotti, che un tempo venivano preparati in ambito domestico e con stagionalità limitata, ora vengono realizzati in modo più strutturato, con una produzione che si allarga e si industrializza. La trasformazione ha portato a una diminuzione della qualità rispetto alle versioni fatte in casa.

FABRIANO - Tra i prodotti che sono passati da una produzione domestica, necessariamente stagionale e a corto raggio, ad articoli massificati e industriali — vedendo decrescere di conseguenza la qualità — ci sono le confetture. Vogliono portare nelle colazioni, nelle merende e in pasticceria la.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Pier Silvio Berlusconi sostiene il Progetto Ruth per l’autonomia delle donne vittime di violenzaPier Silvio Berlusconi è tra i promotori del sostegno al Progetto Ruth, l’iniziativa nazionale di Caritas Italiana dedicata ai percorsi di... 'Risalite', il progetto che unisce l'arrampicata al benessere per le donne vittime di violenzaDeva Wall e il Centro Donna Giustizia insieme per ‘Risalite’, il progetto che unisce promozione del benessere e arrampicata boulder a sostegno delle...