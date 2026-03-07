Basket l' OraSì Ravenna in cerca di riscatto dopo quattro sconfitte | al PalaCosta arriva Fabriano

L'OraSì Ravenna si prepara a sfidare la Janus Basket Fabriano domenica alle 18 al PalaCosta, dopo aver subito quattro sconfitte consecutive. In vista dell’incontro, il coach Andrea Auletta ha parlato della situazione della squadra e dell’approccio alla partita, senza esprimere opinioni sulle cause delle recenti difficoltà. La sfida si annuncia decisiva per il campionato delle due formazioni.

In casa OraSì Ravenna alla vigilia della sfida contro la Janus Basket Fabriano, in programma domenica alle ore 18 al PalaCosta, coach Andrea Auletta ha analizzato il momento della squadra e l’approccio alla gara. Il tecnico giallorosso ha sottolineato l’atteggiamento mostrato dalla squadra nella partita contro la Cestistica San Severo: “Mi è piaciuto lo spirito con il quale la squadra è entrata in campo. Siamo riusciti a eseguire ciò che volevamo fare e questo ci ha aiutato, anche il punteggio all’intervallo lo dimostra”. Il coach ha poi evidenziato la reazione della squadra nonostante il momento complicato e le assenze che hanno ridotto le rotazioni: “Il momento è difficile perché veniamo da quattro sconfitte di fila, ma la squadra non si è mai tirata indietro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

