Confesercenti Oristano | Orrù guida la sfida contro il declino

L’assemblea del 24 aprile ha confermato la nomina di Francesco Orrù come presidente di Confesercenti Oristano per il suo terzo mandato. La decisione è stata presa durante l’incontro tra i membri dell’associazione, che ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore commerciale locale. Orrù continuerà a rappresentare le attività economiche della zona, con l’obiettivo di affrontare le sfide del settore.

? Cosa sapere Francesco Orrù guida Confesercenti Oristano per il terzo mandato dopo l'assemblea del 24 aprile.. La strategia punta a contrastare la desertificazione commerciale nei piccoli comuni della Sardegna.. Francesco Orrù guida per il terzo mandato consecutivo la Confesercenti di Oristano dopo l’assemblea elettiva tenutasi venerdì 24 aprile, confermando la continuità ai vertici della categoria provinciale. Il rinnovo degli organismi dirigenti ha la conferma del presidente alla guida dell’associazione, insieme all’elezione della Presidenza provinciale, del Collegio di Garanzia e del Collegio dei revisori dei conti. L’incontro ha permesso di analizzare nel dettaglio i percorsi futuri per i settori che animano il tessuto economico locale, con un specifico su artigianato, turismo, servizi e commercio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Confesercenti Oristano: Orrù guida la sfida contro il declino Notizie correlate Nuova guida per Confesercenti: sfida al declino dei negozi localiGabriele Gori, titolare dell’attività Bon Bon, ha assunto la guida di Confesercenti Lamporecchio e Larciano. Confesercenti Agrigento: Messina guida il rilancio contro la crisiVittorio Messina ottiene un nuovo incarico alla guida di Confesercenti Agrigento, venendo riconfermato all’unanimità durante l’assemblea provinciale...