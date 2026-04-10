Gabriele Gori, proprietario dell’attività Bon Bon, è stato nominato nuovo responsabile di Confesercenti nelle zone di Lamporecchio e Larciano. La nomina arriva in un momento in cui si discute della diminuzione di negozi locali e della necessità di strategie per affrontare questa situazione. La sua nomina coinvolge le imprese commerciali della zona che operano nel settore del commercio al dettaglio.

Gabriele Gori, titolare dell’attività Bon Bon, ha assunto la guida di Confesercenti Lamporecchio e Larciano. La nuova presidenza, definita durante l’assemblea elettiva, vede il coinvolgimento diretto di un gruppo eterogeneo di imprenditori locali impegnati a sostenere l’economia del territorio. La struttura decisionale che accompagnerà Gori è composta da Michele Bonfanti, alla guida di Casa Italia, e da Gianni Pagni, referente de L’Indicatore. Il team include inoltre Paolo Bonfanti (edicola Bonfanti), Giovanni Verdiani (tabacchi e cartolibreria Verdiani), Cinzia Virgili (Ottica 2.0) e Massimiliano Vocella (tabaccheria Patrizia). Completano il gruppo di gestione Sandro Giraldi, Barbara Ginanni, Angela Monti e le figure di riferimento per il commercio locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova guida per Confesercenti: sfida al declino dei negozi locali

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