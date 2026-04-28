Conerobus insorgono i sindacati | Criticità evidenti e silenzio inaccettabile dalle istituzioni

Le segreterie regionali di alcuni sindacati dei trasporti hanno espresso preoccupazione riguardo ai dati della programmazione del Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2026-2028. La loro reazione arriva in seguito alle dichiarazioni di un'azienda del settore, che ha smentito l'esistenza di nuovi investimenti o progetti. I sindacalisti hanno anche criticato il silenzio delle istituzioni di fronte alle criticità evidenziate.

Le Segreterie Regionali di FILT CGIL - UILTRASPORTI – FAISA CISAL hanno espresso forte preoccupazione dopo aver analizzato i dati della programmazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) per il triennio 2026-2028, alla luce delle dichiarazioni di Conerobus che ha smentito la presenza di nuove.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Casa dell’Ammiraglio, Confesercenti: "Cantiere regolare". Quarta: "Criticità evidenti"BRINDISI - Si accende lo scontro istituzionale e politico attorno ai lavori di ristrutturazione dell'ex Casa dell'Ammiraglio, all'ingresso del parco... Traffico di armi al porto, il Coordinamento attacca: "Istituzioni in silenzio e dati negati dalle Dogane"Al centro della contestazione vi è la mancanza di risposte alle richieste di incontro e trasparenza presentate all'Autorità di Sistema Portuale e... Contenuti di approfondimento Si parla di: Conerobus, insorgono i sindacati: Criticità evidenti e silenzio inaccettabile dalle istituzioni. Sindacati, 'preoccupa situazione di Conerobus e istituzioni ferme'Forte preoccupazione per la situazione Conerobus: ad oggi il Comune di Ancona continua a non convocare le organizzazioni sindacali, nonostante la richiesta di un confronto per capire quale futuro han ... ansa.it Conerobus, i sindacati non firmano il piano di risanamento: «Un referendum, decidono i lavoratori»ANCONA La coltre di ghiaccio che congela i rapporti tra sindacati e azienda non accenna a sciogliersi. Anzi, dopo la riunione fiume di venerdì sera tra lavoratori e rappresentanza sindacale il ... corriereadriatico.it