Casa dell’Ammiraglio Confesercenti | Cantiere regolare Quarta | Criticità evidenti
A Brindisi si sviluppa un acceso confronto tra le istituzioni e le forze politiche riguardo ai lavori di ristrutturazione dell'ex Casa dell'Ammiraglio, situata all'ingresso del parco Punta Serrone sulla litoranea nord. Confesercenti ha comunicato che il cantiere procede regolarmente, mentre un rappresentante delle opposizioni ha segnalato evidenti criticità nel cantiere. La discussione continua a confrontarsi sulle modalità e lo stato dei lavori in corso.
BRINDISI - Si accende lo scontro istituzionale e politico attorno ai lavori di ristrutturazione dell'ex Casa dell'Ammiraglio, all'ingresso del parco Punta Serrone, sulla litoranea nord. Da una parte Confesercenti Brindisi, concessionaria dell'area, dall'altra il presidente della commissione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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