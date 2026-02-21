Traffico di armi al porto il Coordinamento attacca | Istituzioni in silenzio e dati negati dalle Dogane

Al centro della contestazione vi è la mancanza di risposte alle richieste di incontro e trasparenza presentate all'Autorità di Sistema Portuale e all'Amministrazione comunale Il Coordinamento popolare contro i traffici di armi nel porto di Ravenna interviene pubblicamente per denunciare quella che definisce una "cortina di silenzio" da parte delle istituzioni locali e degli enti di controllo. Al centro della contestazione vi è la mancanza di risposte alle richieste di incontro e trasparenza presentate all'Autorità di Sistema Portuale e all'Amministrazione comunale, nonostante gli impegni assunti dal Consiglio comunale nell'autunno 2025.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: A Forlì corteo e petizione per la Palestina. "Chiediamo lo stop al traffico di armi dal porto di Ravenna"

Leggi anche: Esercitazione del piano di emergenza esterno al porto di Ortona sotto il coordinamento della prefettura

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: In casa droga, bilancini e una pistola: arrestato 45enne a Gioia del Colle; Pescara: traffico di droga, esplosivi e armi. 7 arresti e decine di perquisizioni; Traffico di droga, esplosivi e armi: arresti e perquisizioni in tutta Italia, coinvolte anche Pescara e L’Aquila; Operazione Last Delivery, traffico di droga, esplosivi e armi: dodici arresti e 24 perquisizioni.

Maxi operazione dei carabinieri contro traffico di stupefacenti, armi ed esplosivi: 12 arrestiMaxi operazione dei carabinieri della Compagnia di Penne su scala nazionale contro traffico di droga, armi ed esplosivi. Dodici gli arresti complessivi, di cui sette in Abruzzo, nell’ambito ... ilpescara.it

Maxi operazione Last Delivery: 12 arresti anche in Liguria per traffico di droga, armi ed esplosiviParallelamente, gli investigatori hanno scoperto un canale di compravendita di esplosivi, armi e stupefacenti tramite chat e piattaforme online ... telenord.it

Traffico di droga e armi: 6 arresti, sequestrati 65mila euro e un Rolex (VIDEO) - #Pupiatv - facebook.com facebook