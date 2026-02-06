Condannato per bancarotta fraudolenta 63enne rintracciato a Livorno e arrestato

I carabinieri di Livorno hanno arrestato un uomo di 63 anni condannato in via definitiva dal tribunale di Brescia per bancarotta fraudolenta e altri reati finanziari. L’uomo è stato rintracciato e catturato dopo una breve fuga.

I carabinieri di Livorno hanno arrestato un 63enne condannato in via definitiva dal tribunale di Brescia per reati contro il patrimonio e finanziari. L'uomo, accusato di bancarotta fraudolenta, è stato rintracciato dai militari dell'Arma in città e una volta svolti i dovuti approfondimenti è stato condotto in carcere dove dovrà scontare comando, lo hanno tradotto presso il carcere di Livorno dove dovrà scontare oltre 2 anni e 2 mesi di reclusione. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Rifiuti, si impenna il costo della Tari: ogni famiglia livornese ha speso in media 40 euro in più rispetto al 2024.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Livorno Bancarotta

I carabinieri di San Mauro Pascoli hanno arrestato un uomo di 57 anni.

Lorenzo Rosi, ultimo ex presidente di Banca Etruria, è stato condannato a due anni di reclusione con pena sospesa per bancarotta fraudolenta, nel contesto di un processo d'appello relativo al crac dell'istituto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Livorno Bancarotta

Argomenti discussi: Crotone, arrestato imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta; Crotone, arrestato imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta; Bancarotta fraudolenta patrimoniale: limiti del ricorso; Crotone, arrestato imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta.

Condannato per bancarotta fraudolenta, imprenditore crotonese va in carcereCondannato in via definitiva a quattro anni, tre mesi e sedici giorni di reclusione per bancarotta fraudolenta aggravata, si sono spalancate le porte del carcere per un imprenditore Crotone che, rintr ... cn24tv.it

Crotone, arrestato imprenditore condannato per bancarotta fraudolentaÈ stato individuato nei pressi del centro cittadino e arrestato dalla Polizia di Stato un imprenditore condannato in via definitiva per bancarotta ... wesud.it

Crotone, arrestato imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta. Condanna in via definitiva alla pena di anni 4, mesi 3 e giorni 16 di reclusione. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/02/crotone-arrestato-imprenditore-condannato-per-bancarot facebook

Crotone, arrestato imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta x.com