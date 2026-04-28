Condannato a 15 anni il pescarese che maltrattò e abbandonò genitori e sorella

Un uomo di 45 anni, residente a Pescara, è stato condannato a 15 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Chieti. La sentenza riguarda accuse di maltrattamenti nei confronti dei genitori e della sorella, che ha portato alla decisione dei giudici. La Corte, presieduta dal giudice Guido Campli e con il giudice Luca De Ninis a latere, ha emesso il verdetto dopo aver esaminato le evidenze presentate nel processo.

Il pescarese Antonio Talone, 45 anni, è stato condannato a 15 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Chieti,?presidente Guido Campli, giudice a?latere Luca De Ninis, come riporta l'Ansa.Il 45enne di Pescara è accusato di maltrattamenti nei?confronti dell'anziano padre, nel frattempo deceduto.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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