Un uomo di 42 anni pugliese è stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti e violenza sessuale. Nel 2024, durante una partita tra Bologna e Monza, ha lasciato i figli presso lo stadio Dall’Ara, riferendo di vessazioni subite da parte della moglie e dei bambini. La sentenza è stata emessa dopo aver accertato le accuse mosse contro di lui.

Condannato per maltrattamenti e violenza sessuale a una pena complessiva di 6 anni e 6 mesi di reclusione il 42enne pugliese che, nel 2024, abbandonò i figli alla stadio dopo la partita Bologna-Monza. Al momento, l’uomo, finora incensurato, laureato e lavoratore, un ‘insospettabile’, ha il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. "Giustizia è stata fatta, ora attendiamo il pagamento delle spese comminate dal Collegio e le relative motivazioni", le parole dell’avvocato Marco Sciascio, che con l’avvocata Giulia Ruggeri assiste moglie e figli dell’imputato. Disposta anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione di un anno dai lavori con i minori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbandonò i figli al Dall’Ara: "Vessazioni su moglie e bimbi". Condannato a 6 anni e 6 mesi

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