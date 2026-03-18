Un uomo di 42 anni originario della Puglia è stato condannato a sei anni e sei mesi di carcere per maltrattamenti e violenza sessuale. La sentenza riguarda il caso del 2024, quando il 42enne abbandonò i suoi figli allo stadio dopo la partita tra Bologna e Monza, terminata con un pareggio. La vicenda ha portato alla condanna definitiva dell’uomo da parte del tribunale.

Bologna, 18 marzo 2026 – Condannato per maltrattamenti e violenza sessuale a una pena complessiva di 6 anni e 6 mesi di reclusione il 42enne pugliese che, nel 2024, abbandonò i figli alla stadio dopo la partita Bologna-Monza, finita in pareggio. Al momento, l’uomo, finora incensurato, laureato e lavoratore, un ‘insospettabile’, ha il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. “Giustizia è stata fatta, ora attendiamo il pagamento delle spese comminate dal Collegio e le relative motivazioni”, le parole dell’avvocato Marco Sciascio, che con l’avvocata Giulia Ruggeri assiste moglie e figli dell’imputato. Disposta anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione di un anno dai lavori con i minori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbandonò i figli allo stadio a Bologna: papà condannato a 6 anni e 6 mesi

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