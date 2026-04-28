Si offrono ai russi per mappare le zone grigie di Milano e Roma | condannati due imprenditori brianzoli

Due imprenditori brianzoli sono stati condannati in primo grado, con rito abbreviato, per aver offerto ai cittadini russi denaro in cambio di informazioni sulle zone “grigie” di Milano e Roma. Un uomo di 34 anni e un altro di 60 anni sono stati riconosciuti colpevoli di aver corrotto cittadini stranieri per ottenere dati utili alle loro attività. La decisione riguarda un’indagine sulle attività di spionaggio economico.

Un 34enne e un 60enne sono stati condannati in primo grado, con rito abbreviato, per "corruzione del cittadino da parte dello straniero". I due, imprenditori brianzoli, si sarebbero offerti ai russi tramite Telegram per presunte attività di "spionaggio".🔗 Leggi su Fanpage.it

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