Condannata per adulterio in Egitto in Italia il suo ex era già stato condannato per stalking | la doppia storia di Nessy Guerra

Nessy Guerra, originaria di Sanremo, è stata condannata in Egitto per adulterio, dopo che l’ex marito italo-egiziano aveva sporto denuncia. La sentenza di primo grado è stata confermata in appello dai giudici egiziani. In Italia, invece, il suo ex marito era già stato condannato per stalking. La vicenda coinvolge due paesi e si sviluppa attraverso procedimenti legali distinti.

Nessy Guerra, la donna italiana originaria di Sanremo accusata di adulterio dopo la denuncia dell’ex marito italo-egiziano Tamer Hamouda, è stata condannata anche in appello dai giudici egiziani, che hanno confermato la sentenza emessa in primo grado il 19 febbraio scorso. La donna è originaria di Sanremo. A renderlo noto sono i media locali che citano la legale italiana della donna, l’avvocato Agata Armanetti, informata dal consolato italiano in Egitto. Nessy Guerra dovrà scontare 6 mesi di carcere. In Italia l’ex marito è stato condannato per violenza e stalking in via definitiva.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Condannata per adulterio in Egitto, in Italia il suo ex era già stato condannato per stalking: la doppia storia di Nessy Guerra Notizie correlate Egitto, l'italiana Nessy Guerra condannata per adulterio anche in appelloÈ stata confermata anche in appello la condanna nei confronti di Nessy Guerra, cittadina italiana attualmente in Egitto, coinvolta in un procedimento... Nessy Guerra è stata condannata per adulterio: arrivata la sentenza d’appello in EgittoNessy Guerra è stata condannata anche in appello per adulterio dopo la denuncia fatta dall'ex marito, Tamer Hamouda. Approfondimenti e contenuti Si parla di: L'Egitto conferma la condanna di un'italiana per adulterio. Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto anche in appello: sei mesi per la 26enne italianaLa 26enne italiana bloccata in Egitto dal 2021 dopo la denuncia dell'ex marito: non potrà tornare in Italia con la figlia di 3 anni ... ilfattoquotidiano.it Egitto, l'italiana Nessy Guerra condannata per adulterio anche in appelloÈ stata confermata anche in appello la condanna nei confronti di Nessy Guerra, cittadina italiana attualmente in Egitto, coinvolta in un procedimento per adulterio avviato dopo la denuncia dell’ex mar ... ilgiornale.it