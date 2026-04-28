Condanna definitiva per Genovese il legale | Pena finale sotto i quattro anni possibile misura alternativa

Una sentenza definitiva ha condannato l'ex parlamentare e ex sindaco di Messina a sei anni e otto mesi di reclusione nel procedimento conosciuto come “Corsi d’oro bis”. Il suo avvocato ha annunciato che, considerando la pena finale, potrebbe essere possibile optare per una misura alternativa. La vicenda giudiziaria si è conclusa con questa decisione, segnando un passaggio importante nel procedimento legale a carico dell’ex politico.

La vicenda giudiziaria che coinvolge l’ex parlamentare del Partito Democratico ed ex sindaco di Messina Francantonio Genovese approda a un passaggio decisivo: la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione legata al caso “Corsi d’oro bis” è da considerarsi ormai definitiva.A determinare questo esito.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Omicidio Cerciello, definitiva la condanna di Hjorth a 10 anni e 11 mesi. Pena ampiamente rivista al ribassoE’ definitiva anche la seconda condanna per uno dei due giovani americani coinvolti nell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello... Caso Genovese: definitiva la condanna per la frode ai fondi siciliani? Cosa sapere Definitiva condanna per l'ex parlamentare Genovese a 6 anni e 8 mesi di reclusione. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Condanna definitiva per Genovese, il legale: Pena finale sotto i quattro anni, possibile misura alternativa; Corsi d’oro, condanna definitiva per Genovese; Francantonio Genovese, scatta la condanna definitiva a 6 anni e 8 mesi.; Corsi d’oro a Messina: diventa definitiva la condanna per Francantonio Genovese. Dovrà tornare o no in carcere?. Corsi d’oro, diventa definitiva la condanna per Francantonio GenoveseMESSINA. Diventa definitiva la condanna a 6 anni e 8 mesi per Francantonio Genovese, ex parlamentare ed ex sindaco di Messina, nell’ambito dell’inchiesta sui cosiddetti Corsi d’oro legati alla forma ... letteraemme.it Corsi d’oro, condanna definitiva per GenoveseREGGIO CALABRIA Diventa definitiva la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per l’ex parlamentare Francantonio Genovese nell’ambito dell’inchiesta sui cosiddetti Corsi d’oro legati alla formazi ... corrieredellacalabria.it I giudici di secondo grado ribadiscono la perdita della carica di sindaco per l’europarlamentare di Avs. Al centro del caso l’applicazione della legge Severino dopo la condanna definitiva L'ARTICOLO COMPLETO AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook La Corte dei conti dormiente su Davigo dopo la condanna definitiva. L'ex pm di Mani pulite è stato condannato in via definitiva per rivelazione di segreto d'ufficio nel dicembre 2024, cioè quasi un anno e mezzo fa, ma nei suoi confronti non è stato ancora avvia x.com