È stata confermata in via definitiva la condanna per l'ex parlamentare, che ora deve scontare sei anni e otto mesi di reclusione. La sentenza riguarda un procedimento legato a una frode sui fondi destinati alla formazione in Sicilia. Con questa decisione si chiude ufficialmente il processo riguardante le accuse di irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche.

? Cosa sapere Definitiva condanna per l'ex parlamentare Genovese a 6 anni e 8 mesi di reclusione.. La sentenza chiude il caso sulla frode ai fondi per la formazione in Sicilia.. La condanna di 6 anni e 8 mesi per l’ex parlamentare Genovese è diventata definitiva dopo la decisione della Procura generale di Reggio Calabria di non presentare ricorso in Cassazione contro l’assoluzione dal reato di riciclaggio. Il lungo percorso giudiziario che ha coinvolto l’ex esponente si chiude con l’irrevocabilità della pena legata alla gestione dei fondi per la formazione professionale in Sicilia. Mentre i tribunali hanno scagionato l’imputato dall’accusa di aver riciclato le somme, resta ferma la responsabilità per il meccanismo di frode aggravata che aveva permesso di drenare risorse pubbliche attraverso un sistema coordinato di enti e società.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Genovese: definitiva la condanna per la frode ai fondi siciliani

Notizie correlate

Truffe ai fondi agricoli europei: smantellata rete fraudolenta: sei imprenditori siciliani indagatiContestualmente sono stati sequestrati beni e titoli per oltre 360 mila euro, tra cui terreni, appartamenti e conti correnti I carabinieri dei...

Carabiniere ucciso a Roma, definitiva la condanna per HjorthE' definitiva anche la seconda condanna per uno dei due giovani americani coinvolti nell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Genovese, condanna definitiva nel caso Corsi d’oro: chiusa la vicenda giudiziaria; Corsi d’oro a Messina: diventa definitiva la condanna per Francantonio Genovese. Dovrà tornare o no in carcere?; Federazione Italiana di Bocce - A.B. Genovese regina d’Italia: tricolore femminile e FIB Top Team; Corsi d’oro, condanna definitiva per Genovese.

Caso Genovese: patteggia 75mila euro per evasione fiscaleLa gup di Milano Chiara Valori ha dato il via libera alla proposta di patteggiamento per Alberto Genovese con una pena a 10 mesi riconvertita in una sanzione pecuniaria da 75 mila euro. Con la ... affaritaliani.it

Terrazza Sentimento, su Netflix la docu-serie sul caso Alberto Genovese e il sistema-MilanoIl «re delle start up» fondatore di Facile.it, Alberto Genovese, è stato arrestato nell'autunno 2020 per aver drogato, seviziato e violentato per quasi 24 ore una donna di 18 anni durante una festa ... corriereadriatico.it

In Italia gli investimenti in sanità digitale superano i 2 miliardi annui, ma i modelli virtuosi faticano a diventare sistema. Il caso genovese di Socrate mostra cosa funziona: continuità di cura, telemonitoraggio, integrazione pubblico-privato. Tre priorità per passar - facebook.com facebook