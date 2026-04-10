Omicidio Cerciello definitiva la condanna di Hjorth a 10 anni e 11 mesi Pena ampiamente rivista al ribasso

È arrivata la sentenza definitiva per uno dei due giovani americani coinvolti nell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, avvenuto a Roma nel luglio del 2019. La condanna a 10 anni e 11 mesi per Hjorth è stata confermata, con una pena notevolmente ridotta rispetto alle richieste iniziali. La seconda condanna riguarda un altro dei giovani coinvolti nel caso.

E’ definitiva anche la seconda condanna per uno dei due giovani americani coinvolti nell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega: ucciso con undici coltellate a Roma nel luglio del 2019. I giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno reso definitiva la condanna a 10 anni e 11 mesi e 25 giorni per il cittadino americano Gabriel Natale Hjorth. I Supremi giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa per quanto riguarda la pena. Mentre hanno annullato con rinvio a nuovo giudizio sul punto dell’aggravante per i soli profili civili. In particolare sull’aspetto relativo al riconoscimento da parte dell’imputato della qualità di militare della vittima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Omicidio Cerciello, definitiva la condanna di Hjorth a 10 anni e 11 mesi. Pena ampiamente rivista al ribasso Omicidio Cerciello, condanna definitiva per Hjorth: 10 anni e 11 mesiRoma, 10 aprile 2026 - Gabriele Natale Hjorth dovrà scontare 10 anni, 11 mesi e 25 giorni, condanna definitiva, per l'omicidio del vicebrigadiere... Omicidio del carabiniere Cerciello Rega, la Cassazione conferma 10 anni e 11 mesi a HjorthÈ definitiva la condanna per Hjorth per l’omicidio del carabiniere Cerciello Rega. Si parla di: Carabiniere ucciso a Roma, definitiva la condanna per Hjorth. Omicidio Cerciello, definitiva la condanna per Natale Hjorth a 10 anni e 11 mesiÈ diventata definitiva anche la seconda condanna per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma nel luglio 2019. La Corte di Cassazione ha confermato la pena di ... radiocolonna.it Omicidio Cerciello, la Cassazione conferma la condanna di Natale HjorthCondanna definitiva per Gabriele Natale Hjorth. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa sulla pena, rendendo irrevocabili ... lapresse.it