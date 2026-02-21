Egitto mamma italiana in trappola | adulterio condanna e appello

Nessy Guerra, madre italiana di Sanremo, si trova in difficoltà in Egitto a causa di un procedimento legale legato all'adulterio. La donna denuncia di essere rimasta intrappolata in un sistema giudiziario che ha portato alla sua condanna, nonostante la sua situazione personale e le difficoltà di comunicazione. Ha scritto un appello a Meloni e al Papa, chiedendo assistenza per tornare in Italia con la propria famiglia. La sua storia ha suscitato molta attenzione sui social.

