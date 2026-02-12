Napoli sta pensando seriamente di cambiare direttore sportivo. La società sta valutando la posizione di Giovanni Manna, che potrebbe lasciare, mentre i nomi di giovani e Alisson Santos non sono stati mai richiesti da Conte, secondo quanto rivelato da Nicolò Schira. La decisione sembra ancora aperta, ma l’aria è tesa.

Il giornalista Nicolò Schira ha rivelato sul suo canale YouTube che il Napoli sta valutando la posizione del ds Giovanni Manna in vista della prossima stagione. Schira ha dichiarato: “ Nei prossimi mesi si dovrà valutare anche il lavoro di Giovanni Manna che, a mio modo di vedere, al momento è rivedibile. Il Napoli ha speso tanto, ha preso giocatori non tutti attribuibili a Conte. Alcuni non vedono il campo, altri sono già stati ceduti. Operazioni importanti come quella di Alisson Santos e di Giovane sono costate parecchio e non erano obiettivi espressamente richiesti da Conte. Se questi acquisti non dovessero ingranare, la sensazione è che in casa azzurra qualcuno potrebbe presentare il conto a De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli: la posizione di Manna è in bilico, Giovane e Alisson Santos non erano stati richiesti da Conte (Schira)

Il Napoli ha scelto di puntare su Giovane e Alisson Santos durante il mercato di riparazione.

Il Napoli torna a cambiare volto sul mercato di gennaio, con scelte che ricordano quelle dell’anno passato.

