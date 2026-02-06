Gli studenti del Barozzi premiati per un’ Intervista impossibile alla Prima Edizione del Concorso nazionale Adriano Olivetti a Roma riprendono le attività formative con la Camera di Commercio

Gli studenti del Barozzi di Modena riprendono le attività con la Camera di Commercio. Dopo aver vinto il premio alla prima edizione del Concorso nazionale “Adriano Olivetti” a Roma, tornano a lavorare sui progetti formativi. I ragazzi delle classi terze dell’Istituto tecnico economico sono tornati in aula, pronti a continuare il loro percorso, questa volta con l’obiettivo di approfondire le materie e affrontare nuove sfide.

Novi Sad da riqualificare. Istituto Barozzi in campo: Giochi di quartiere con 1.200 studentiDa oggi e per quattro giorni, il Parco Novi Sad di Modena sarà teatro della Prima edizione dei Giochi di Quartiere, una manifestazione originale e inclusiva che vedrà impegnati 1.200 studenti ... ilrestodelcarlino.it

Bullismo e risse, ecco i tutor: Saremo con gli studenti per mediare e prevenireOperazione scuole sicure. Otto operatori in servizio nei pressi di Selmi, Wiligelmo, Guarini, Barozzi e Corni. Solamente nei casi più gravi saremo tenuti a far intervenire la polizia locale ... msn.com

