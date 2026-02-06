Gli studenti del Barozzi premiati per un’ Intervista impossibile alla Prima Edizione del Concorso nazionale Adriano Olivetti a Roma riprendono le attività formative con la Camera di Commercio

Da orizzontescuola.it 6 feb 2026

Gli studenti del Barozzi di Modena riprendono le attività con la Camera di Commercio. Dopo aver vinto il premio alla prima edizione del Concorso nazionale “Adriano Olivetti” a Roma, tornano a lavorare sui progetti formativi. I ragazzi delle classi terze dell’Istituto tecnico economico sono tornati in aula, pronti a continuare il loro percorso, questa volta con l’obiettivo di approfondire le materie e affrontare nuove sfide.

Forti del meritato successo ottenuto prima a Modena presso la Camera di Commercio e poi a Roma presso il Ministero del Made in Italy, alla prima edizione del “Premio Adriano Olivetti”, gli studenti delle classi terze dell’Istituto tecnico economico Barozzi di Modena riprendono anche quest’anno e con entusiasmo le attività formative svolte in stretta collaborazione con la Camera di Commercio di Modena. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

