Raffaeli sul podio a Sofia | terzo posto nel concorso generale alla prima tappa di Coppa del Mondo

Un'atleta ha conquistato il terzo posto nel concorso generale alla prima tappa della Coppa del Mondo a Sofia. La medagliata olimpica e mondiale ha eseguito quattro esercizi di buona qualità, rispondendo alle imprecisioni commesse in precedenza durante la gara a Marbella. La competizione si è svolta nella capitale bulgara, attirando numerosi spettatori e appassionati di ginnastica.

La medagliata olimpica e mondiale risponde alle imprecisioni di Marbella con quattro esercizi di qualità. Vince l’ucraina Onofriichuk, seconda la bulgara Nikolova. Lunedì le finali di specialità Sofia Raffaeli torna sul podio internazionale e lo fa nella prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2026, disputata a Sofia, in Bulgaria. La marchigiana ha chiuso al terzo posto nel concorso generale individuale, offrendo una risposta concreta dopo le imprecisioni emerse nel Grand Prix di Marbella della settimana precedente. Quattro esercizi solidi hanno confermato la sua collocazione tra le migliori interpreti della disciplina a livello mondiale. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli sul podio virtuale in Coppa del Mondo!Ha preso il via la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica: grande prova per Sofia Raffaeli, che a podio virtuale dopo la prima giornata È un grande... Sofia Raffaeli sul podio virtuale in Coppa del Mondo: nastro brillante, domani la seconda parte di garaSofia Raffaeli ha incominciato la propria avventura nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica e occupa la terza posizione a... Una raccolta di contenuti su Raffaeli sul podio a Sofia terzo posto... Temi più discussi: Sofia Raffaeli sul podio virtuale in Coppa del Mondo: nastro brillante, domani la seconda parte di gara; Coppa del Mondo, Sofia Raffaeli punta subito a conquistare il podio; Marbella - Altre quattro medaglie per sorridere al futuro: Sofia, Tara e le Farfalle, tutte sul podio del Grand Prix iberico; Raffaeli ingrana, a Marbella chiude quinta. Sofia Raffaeli brilla in Bulgaria e si merita il podio in Coppa del Mondo! La migliore al nastroSofia Raffaeli ha conquistato un bel terzo posto nel concorso generale individuale che ha animato la prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ... oasport.it Sofia Raffaeli sul podio virtuale in Coppa del Mondo: nastro brillante, domani la seconda parte di garaSofia Raffaeli ha incominciato la propria avventura nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica e occupa la terza posizione a metà ... oasport.it https://federscherma.it/coppa-del-mondo-di-sciabola-maschile-matteo-neri-da-spettacolo-a-budapest-e-sale-sul-secondo-gradino-del-podio-quattro-azzurri-tra-i-migliori-16/ - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com