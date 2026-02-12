BMW Alpina | Logo rinnovato e nuova era nel lusso automobilistico dopo l’integrazione nel Gruppo BMW

BMW Alpina ha svelato il suo nuovo logo e ha annunciato ufficialmente la sua integrazione nel Gruppo BMW. La casa automobilistica punta a rafforzare la sua immagine di lusso e prestazioni, segnando così una svolta importante nella sua storia. La presentazione è avvenuta il 12 febbraio 2026, aprendo una nuova fase per il marchio, che si prepara a competere nel segmento premium con un’immagine rinnovata.

BMW Alpina: Una Nuova Era per il Lusso e le Prestazioni. Il marchio BMW Alpina ha inaugurato una nuova fase della sua storia il 12 febbraio 2026, con il debutto di un logo rinnovato che segna la sua piena integrazione nel Gruppo BMW. Questa trasformazione, avvenuta quasi quattro anni dopo l’acquisizione di Alpina da parte di BMW, ridefinisce il posizionamento del brand nel mercato del lusso e delle prestazioni, preservandone al contempo l’identità esclusiva. Dalle Origini all’Integrazione: Un Percorso di Collaborazione e Successo. La relazione tra BMW e Alpina è sempre stata speciale. Per decenni, Alpina Burkard Automobile ha operato come un costruttore indipendente, specializzandosi nella personalizzazione e nell’elaborazione di modelli BMW.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su BMW Alpina Bmw svela il futuro di Alpina e presenta il nuovo logo Bmw ha presentato ufficialmente il nuovo logo di Alpina, il marchio che ha acquisito di recente. Il Gruppo Bmw conferma la leadership tra i marchi premium anche nel 2025 Nel 2025, il BMW Group conferma la sua posizione di leadership nel settore dei marchi premium. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su BMW Alpina Alpina, il nuovo marchio BMW svela il suo logoIl nuovo design del logo BMW Alpina completa il wordmark recentemente presentato, definendo insieme l’iconografia contemporanea del marchio ... formulapassion.it Questo è il nuovo logo di BMW AlpinaDebutta il nuovo logo di Alpina, recentemente acquisito dal BMW Group. Ecco i prossimi passi ... msn.com BMW ALPINA diventa brand esclusivo del BMW Group: nuova identità, focus su performance, artigianalità e strategia di gamma per una crescita controllata. #BMW #ALPINA #BMWGroup #Auto megamodo.com/bmw-alpina-nuo… x.com Stradivari: violini straordinari grazie agli abeti delle Alpi https://www.switchonmusic.it/wp-content/uploads/2026/02/logo-cnr.webp I violini di Antonio Stradivari devono la loro qualità non solo al genio del liutaio, ma anche al legno scelto con grande cura: abeti c - facebook.com facebook

