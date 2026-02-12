Bmw svela il futuro di Alpina e presenta il nuovo logo

Bmw ha presentato ufficialmente il nuovo logo di Alpina, il marchio che ha acquisito di recente. La casa tedesca vuole rilanciare il nome con un focus su comfort, prestazioni e possibilità di personalizzazione. La presentazione segna l’inizio di una fase nuova per Alpina, pronta a ritagliarsi un ruolo importante nel mondo delle auto di alta gamma.

Dopo il passaggio di proprietà avvenuto ufficialmente con l'inizio del 2026, il gruppo Bmw ha iniziato a svelare i primi dettagli sul futuro del brand Alpina, storico marchio tedesco legato a doppio filo con la casa bavarese e ora sotto il controllo diretto di Bmw. All'interno del portafoglio di marchi del gruppo, Bmw Alpina punterà ad offrire vetture che si contraddistinguono per l'equilibrio tra comfort di guida e prestazioni elevate, con la produzione dei veicoli che si svilupperà all'interno degli stabilimenti del gruppo più all'avanguardia dal punto di vista produttivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bmw svela il futuro di Alpina e presenta il nuovo logo Approfondimenti su Bmw Alpina Vannacci, Nazione Futura presenta ricorso contro logo nuovo partito “Futuro Nazionale” per “somiglianza marchio”, il Generale: “Me ne frego” Vannacci e Nazione Futura si sono rivolti al tribunale per bloccare il nuovo logo di “Futuro Nazionale”. Vannacci deposita il nuovo logo “Futuro nazionale”: l’addio a Salvini sembra più vicino Vannacci ha depositato il nuovo logo “Futuro Nazionale”, segnando un possibile passo verso una nuova formazione politica. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Bmw Alpina Argomenti discussi: BMW Alpina 2026, nuovo logo e lusso oltre i 300 km/h. Nuova BMW i3 elettrica svelata: dettagli e immagini ufficialiBMW ha appena diffuso le prime immagini ufficiali della nuova BMW i3 elettrica, versione 100% BEV della prossima generazione della Serie 3 ... msn.com BMW, più autonomia per iX1 e iX2 e motori Euro 7: gli aggiornamenti di primaveraElettrico più efficiente, nuove dotazioni di serie e aggiornamenti tecnici per i modelli M: BMW rinnova la gamma in vista della primavera 2026. msn.com ACCADDE OGGI: WILLIAMS SVELA LA FW22 E ANNUNCIA BUTTON! 26 anni fa, il 24 gennaio 2000, la Williams BMW presentava la nuova FW22 al Circuit de Catalunya e, nello stesso giorno, annunciava Jenson Button come pilota titolare per la stagione di - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.