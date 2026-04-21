Haevn pubblicano Symphonic Tales II | un viaggio orchestrale che celebra dieci anni di musica e umanità
Il gruppo musicale haevn annuncia l'uscita del loro nuovo album, intitolato “Symphonic Tales II”, previsto per il primo maggio. Il disco presenta rielaborazioni orchestrali di brani precedenti, collaborazioni con altri artisti e si propone come un messaggio contro la perfezione digitale. Il progetto celebra dieci anni di attività musicale e di vicende umane che si riflettono nelle composizioni.
In uscita il 1° maggio “Symphonic Tales II”, il nuovo album orchestrale degli Haevn: rielaborazioni sinfoniche, collaborazioni e un manifesto umano contro la perfezione digitale. Arriverà il 1° maggio “Symphonic Tales II”, il nuovo e ambizioso progetto degli HAEVN, il duo olandese formato dal cantautore Marijn van der Meer e dal compositore di colonne sonore Jorrit Kleijnen. Un disco che raccoglie rielaborazioni orchestrali, versioni alternative e collaborazioni tratte dal loro repertorio dell’ultimo decennio, trasformandosi in una dichiarazione d’intenti e in una celebrazione della loro identità artistica. Radicato nel profondo legame del duo con la musica da film, l’album presenta i brani nella loro forma più ampia e cinematografica.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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