Il gruppo musicale haevn annuncia l'uscita del loro nuovo album, intitolato “Symphonic Tales II”, previsto per il primo maggio. Il disco presenta rielaborazioni orchestrali di brani precedenti, collaborazioni con altri artisti e si propone come un messaggio contro la perfezione digitale. Il progetto celebra dieci anni di attività musicale e di vicende umane che si riflettono nelle composizioni.

In uscita il 1° maggio “Symphonic Tales II”, il nuovo album orchestrale degli Haevn: rielaborazioni sinfoniche, collaborazioni e un manifesto umano contro la perfezione digitale. Arriverà il 1° maggio “Symphonic Tales II”, il nuovo e ambizioso progetto degli HAEVN, il duo olandese formato dal cantautore Marijn van der Meer e dal compositore di colonne sonore Jorrit Kleijnen. Un disco che raccoglie rielaborazioni orchestrali, versioni alternative e collaborazioni tratte dal loro repertorio dell’ultimo decennio, trasformandosi in una dichiarazione d’intenti e in una celebrazione della loro identità artistica. Radicato nel profondo legame del duo con la musica da film, l’album presenta i brani nella loro forma più ampia e cinematografica.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Haevn pubblicano “Symphonic Tales II”: un viaggio orchestrale che celebra dieci anni di musica e umanità

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