Concerto Salotto storico partenopeo

La rassegna "Musica e Incanto a Palazzo Settanni" continua nel mese di maggio con un nuovo tributo alla tradizione musicale napoletana.L’appuntamento è per sabato 2 maggio, alle ore 20:00, con “SALOTTO STORICO PARTENOPEO” e il MEFITIS QUARTET:TIZIANA LOBOSCO, mezzosoprano - VALERIA VELTRO.🔗 Leggi su Baritoday.it

Introduzione Al Concerto

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