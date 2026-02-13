Domeniche in Salotto- Aperitivi in concerto | secondo appuntamento con le Riletture di Giovanni Ferrauto a Empoli

Da firenzetoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Ferrauto torna a Empoli con il suo secondo appuntamento delle “Riletture” nell’ambito della rassegna “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”, che si svolge nel salotto culturale dell’Associazione Il Contrappunto.

Prosegue la rassegna “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”, promossa dall’Associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, della Città Metropolitana di Firenze e con il contributo del Ministero della Cultura.Il secondo appuntamento, in programma domenica 15.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su giovanni ferrauto

Empoli, musica e convivialità: tornano le ‘Domeniche in salotto, aperitivi in concerto’

A Empoli, il Teatro Il Momento ospita la terza edizione di “Domeniche in salotto – Aperitivi in concerto”.

“Domeniche in Salotto- Aperitivi in concerto”, sette appuntamenti al Teatro Il Momento di Empoli

Domeniche in Salotto – Aperitivi in Concerto è la rassegna musicale che si svolge al Teatro Il Momento di Empoli, giunta alla sua terza edizione.

Ultime notizie su giovanni ferrauto

Argomenti discussi: Domeniche in Salotto- Aperitivi in concerto, secondo appuntamento con le Riletture di Giovanni Ferrauto al Teatro il Momento; Empoli, la musica tra tradizione e contemporaneità: al Teatro Il; Laurin Bar & Bistro: arte e cocktail nel salotto storico di Bolzano.

Empoli, musica e convivialità: tornano le ‘Domeniche in salotto, aperitivi in concerto’Empoli, musica e convivialità: tornano le ‘Domeniche in salotto, aperitivi in concerto’ Dal 1 febbraio al 29 marzo, sette appuntamenti al teatro Il Momento per oltre un mese di concerti con la ... lanazione.it

Musica in salotto. Sette concerti di grandi autoriTornano gli appuntamenti domenicali al Momento. Rassegna a cura dell’associazione Il Contrappunto. msn.com