Buon compleanno Mina la ‘Tigre di Cremona’ compie 86 anni

(Adnkronos) – "Buon compleanno all’essere alieno più umano che conosca. Buon compleanno, madre adorata". Così, sui social, per prima, la figlia Benedetta Mazzini ha voluto fare oggi gli auguri per l’86esimo compleanno a mamma Mina, la cantante che da quasi mezzo secolo si nasconde agli occhi del pubblico, pur continuando periodicamente a far risuonare la sua leggendaria voce. Voce soltanto da cantante, perché nemmeno nei momenti della perdita di suoi amati e stimati colleghi – come Ornella Vanoni e Gino Paoli, tra le scomparse più recenti – ha espresso parole di cordoglio in pubblico, vivendo il dolore nella maniera più privata possibile, in perfetta sintonia con lo stile di vita che si è scelta quando decise di lasciare per sempre le scene. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Buon compleanno Mina, Federico Rampini, Alessandro di Matteo…Buon compleanno Mina, Alessandro di Matteo, Sandro Gozi, Angelo Rojch, Adriano Pappalardo, Elton John, Gerardo Braggiotti, Giuseppe Marotta, Federico...

Vasco e gli auguri a mamma Novella (che compie 95 anni): "Sei ancora una fanciulla, buon compleanno"La dedica speciale del Kom sui suoi social: "Mi spingeva continuamente a cantare".

Approfondimenti e contenuti su Buon compleanno Mina la 'Tigre di...

Temi più discussi: Buon compleanno Mina, 86 canzoni per renderle omaggio; Buon compleanno Mina. 'Essere immortale non mi interessa, mi piace invecchiare': la regina della canzone ha spento 86 candeline; Meloni, pressing per dimissioni di Santanchè. Lasciano Delmastro e Bartolozzi; Iran, Trump propone piano: 15 punti per chiudere la guerra.

Mina, la 'Tigre di Cremona', compie 86 anni: una leggenda senza tempoLa 'Tigre di Cremona' compie 86 anni: un'icona che continua a plasmare la musica italiana nonostante la riservatezza ... it.blastingnews.com

Il cielo in una stanza e 86 candeline: è il compleanno di Mina, nel ricordo di Gino PaoliUn compleanno che annoda l’indissolubile filo tra due colonne della musica italiana: oggi, 25 marzo, Mina Anna Mazzini compie ... cremonaoggi.it

“Se guardandoti negli occhi, sapessi dirti basta, ti guarderei” Oggi, 25 marzo, celebriamo gli 86 anni di Mina! La “Tigre di Cremona” ha rivoluzionato la musica italiana con una voce unica, capace di emozionare intere generazioni. Dai grandi successi come Se - facebook.com facebook

Il #25marzo 1940 è nata Anna Maria Mazzini detta #Mina. La Tigre di Cremona (by Natalia Aspesi), regina assoluta della musica leggera italiana, con la sua voce dalle infinite possibilità ha interpretato centinaia di hit. All'inizio era Baby Gate, poi 150 mln di dis x.com