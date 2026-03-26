La partnership darà vita a due spettacoli caratterizzati non solo da una elevata qualità artistica e da una peculiare cura allestitiva, ma anche da una forte dimensione emotiva e spirituale. I concerti, in programma il 27 e 31 marzo e sostenuti da associazione culturale Ruminelli insieme ad alcuni partner, saranno ospitati in spazi sacri di grande valore architettonico e artistico - la Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso e il Sacro Monte Calvario di Domodossola - che diventeranno parte integrante dell'allestimento scenografico e sonoro, contribuendo a costruire un dialogo profondo tra musica, spazio e spettatore. Venerdì 27 marzo, alle 21 nella Colleggiata di Domodossola, andrà in scena Magnificat, un concerto-preghiera dedicato alla pace, alla salvezza dei popoli e alla fratellanza tra le genti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - A Domodossola arriva "Magnificat", il concerto preghiera dedicato alla pace

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