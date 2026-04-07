Due giorni di musica solidarietà e salute | arrivano i ' Lions Day' e il concerto per la pace

Un fine settimana a Ferrara sarà caratterizzato da due eventi principali: i Lions Day, dedicati a iniziative di solidarietà e salute, e un concerto per la pace. La manifestazione coinvolgerà vari artisti e associazioni locali, offrendo momenti di intrattenimento e raccolta fondi. Le attività si svolgeranno in diverse location della città, portando cittadini e visitatori a partecipare a questa kermesse di musica e impegno sociale.

Un fine settimana all'insegna della musica, della solidarietà e della salute sta per animare il cuore di Ferrara. Con lo slogan ‘Al servizio di un mondo che ha bisogno’, i Lions tornano in piazza con il tradizionale ‘Concerto della Pace e Lions Day’, trasformando il centro storico estense in un punto d'incontro per la comunità, tra emozioni, prevenzione e impegno concreto per il benessere. Sono 7 i Lions Club del territorio che saranno in piazza, venerdì 10 aprile e domenica 12, con i propri volontari, con l'intento di creare aggregazione e promuovere sensibilità nei confronti della cittadinanza. Dei 7 club, 5 sono cittadini (Ferrara Host, Ferrara Ducale, Ferrara Estense, Ferrara Diamanti e Ferrara Piazza Ariostea), a cui si aggiungono il Lions Club Bondeno e il Lions Club Santa Maria Maddalena - Alto Polesine. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Dopo i 'King of Convenience', arrivano i Marlene Kunz: due giorni di musica 'sotto le stelle'A Ferrara Sotto le Stelle arrivano i Marlene Kuntz, con un concerto che celebra i trent’anni dall’uscita de ‘Il Vile’, uno dei loro dischi più amati...

Concerto di Bertoli e Topi. Musica per la solidarietàAlberto Bertoli, figlio dell’indimenticato cantautore Pierangelo, oggi alle ore 21, si esibirà al teatro Bramante di Urbania per una nobile causa.

Argomenti più discussi: Lions Day a Varese, una domenica in piazza per la prevenzione: screening gratuiti, diplomi per i bambini e auto storiche; Le quote rosa del Lions. Il 30% dei soci è donna; Treviso – Fior di Citta’ dall’ 11 al 17 aprile; Bordighera capitale del volontariato: l’11 e 12 aprile il Lions Day tra salute, solidarietà e inclusione.

Lions in piazza per il concerto della Pace e il Lions Day: musica, prevenzione e solidarietàUn fine settimana all'insegna della musica, della solidarietà e della salute sta per animare il cuore di Ferrara. Con lo slogan Al servizio di un mondo che ha bisogno, i Lions tornano in piazza con ... cronacacomune.it

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