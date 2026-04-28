Conceicao alla Salah | la Juve e l’offerta da capogiro | CM

Nella partita tra Juventus e Milan, il portoghese Francisco Conceicao si è distinto come uno dei migliori in campo, contribuendo con alcune azioni decisive. La squadra torinese, senza l’apporto di Yildiz, infortunato da diverse settimane, ha puntato sui suoi spunti personali per cercare di superare la difesa avversaria. Il confronto ha mostrato una crescita del giocatore sotto la guida tecnica attuale, con l’obiettivo di trovare soluzioni offensive più efficaci.

Il nazionale portoghese tra i migliori nel match pareggiato col Milan e in costante crescita sotto la gestione Spalletti Senza le invenzioni di Yildiz (acciaccato nelle ultime settimane), la Juventus si è affidata ai lampi di Francisco Conceicao per cercare di scardinare la retroguardia del Milan. Francisco Conceicao, classe 2002 (Ansa) – Calciomercato.it Il folletto portoghese aveva servito l’assist decisivo per Thuram sul gol annullato per offside al francese e poi impegnato in un paio di circostanze Maignan. Conceicao è stato il migliore dell’undici di Spalletti e l’uomo più pericoloso della Juve, mettendo al gancio prima Bartesaghi e successivamente Estupinan sulla corsia mancina del ‘Diavolo’.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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CONCEICAO SBLOCCA JUVE ROMA E SI FESTAGGIA SOTTO LA CURVA

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