Un giovane scrittore di Peaster, in Texas, ha scelto di chiamare il suo personaggio Conan il barbaro prima ancora di conoscere Arnold Schwarzenegger. La decisione riflette un modo di affrontare le proprie ferite, indipendentemente dall’aspetto fisico o dai volti noti associati al nome. La storia si concentra su questa scelta, senza approfondire altri dettagli o motivazioni.

Prima ancora di avere il volto e i bicipiti di Arnold Schwarzenegger, c’è stato un momento in cui Conan il barbaro è stato il modo in cui un giovane scrittore di Peaster, piccolo centro nel cuore del Texas, ha deciso di affrontare le proprie ferite. Una vita difficile, quella di Robert E. Howard, morto suicida ad appena trent’anni. Ma il cimmero per lui non era una via di fuga dalla realtà. Era un modo di affrontarla. Lo racconta Daniele Marotta, fumettista orbetellano e fondatore della Scuola di fumetto e scrittura di Siena, nel suo nuovo libro ’Conan il barbaro: Robert E. Howard e l’epica dell’alienazione’, uscito per Edizioni Neverend, la casa editrice fondata da Riccardo Bruni, giornalista de La Nazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Conan’ oltre i muscoli visto da Marotta

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