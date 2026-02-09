Al cinema in settimana | da Conan il ragazzo del futuro a Lavoreremo da grandi

Questa settimana al cinema porta il ritorno di “Conan il ragazzo del futuro”. Il film, che esce lunedì 9 febbraio, riporta sul grande schermo gli ultimi tre episodi dell’omonima serie animata, ispirata al romanzo di Alexander Key. Arriva in sala anche “Lavoreremo da grandi”, con due proposte diverse per gli appassionati di cinema.

Arriva al cinema “Conan il ragazzo del futuro”. Il film, che approda nelle sale lunedì 9 febbraio, viene proposto sul grande schermo nel 45esimo anniversario della prima messa in onda in tv in Italia è composto dal finale (gli ultimi 3 episodi) dell’omonima serie animata, ispirata al romanzo di Alexander Key. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Le cose non dette”, “Marty Supreme”, “Send Help”, “2 cuori e 2 capanne”, “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, “Anaconda”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Buen Camino”, “Five Nights at Freddy’s 2”, “Hamnet”, “La Grazia”, “Lavoreremo da grandi”, “Greenland 2: Migration”, “Spongebob – Un’avventura da pirati” e “Zootropolis 2”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Dal 9 all’11 febbraio, i cinema italiani ospitano Conan, ragazzo del futuro, in occasione del 45º anniversario della serie diretta da Hayao Miyazaki.

