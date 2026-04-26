SOTTO LE 2 ORE IN MARATONA! Sfondata una barriera ancestrale | Sabastian Sawe realizza il leggendario record del mondo

Sabastian Sawe ha stabilito un nuovo record mondiale nella maratona, completando la distanza in meno di due ore. L’atleta ha superato un limite che sembrava invalicabile, segnando un momento storico nel mondo dello sport. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, aprendo un dibattito sulle possibilità umane e sui progressi tecnologici nel settore. La gara si è tenuta in condizioni meteorologiche favorevoli e ha coinvolto diversi team di supporto.

Siamo di fronte a un trattato di biologia, a un saggio antropologico, a un momento che farà la storia non solo dello sport ma dell’uomo nel suo senso più ampio. Siamo entrati in una nuova dimensione, si è sfondata una delle barriere più ancestrali e iconiche dell’atletica, un muro simbolo dello sforzo fisico, un cancello rimasto inviolato fino a stamattina, per senso tecnico paragonabile ai dieci secondi sui 100 metri: un uomo è riuscito a scendere sotto le due ore in maratona! È un grande passo per l’umanità, si direbbe ricordando lo sbarco sulla luna, tornato in auge nelle ultime settimane. Il primo uomo è Sabastian Sawe: keniano nato il 16 marzo 1996, che un mese dopo aver spento le trenta candeline si è inventato la magia che lo proietta per sempre nel mito e lo rende leggenda vivente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - SOTTO LE 2 ORE IN MARATONA! Sfondata una barriera ancestrale: Sabastian Sawe realizza il leggendario record del mondo Notizie correlate SOTTO LE 2 ORE IN MARATONA! Sfondata una barriera ancestrale: Sawe nella leggenda, “un grande passo per l’umanità”Siamo di fronte a un trattato di biologia, a un saggio antropologico, a un momento che farà la storia non solo dello sport ma dell’uomo nel suo senso... Clamoroso a Londra! Per la prima volta un uomo sotto le 2 ore nella maratona. L'impresa di Sawe in 1h59'30Crolla un muro: un uomo, per la prima volta nella storia, infrange ufficialmente il muro delle due ore in maratona. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’ascesa fenomenale di Sebastian Sawe, pronto a correre la prima maratona ufficiale sotto le 2 ore; Il massacrante ciclo di allenamento di Sebastian Sawe per la Maratona di Londra; Sawe-Kiplimo: fuochi d’artificio alla Maratona di Londra; Maratona di Londra Sawe e Kiplimo alla resa dei conti. Clamoroso a Londra! Per la prima volta un uomo sotto le 2 ore nella maratona. L'impresa di Sawe in 1h59'30Per il 31enne keniano allenato dall'italiano Berardelli è il quarto successo in 4 gare. C'era riuscito anche Kipchoge ma in una gara non ufficiale e con vari ausili ... gazzetta.it SOTTO LE 2 ORE IN MARATONA! Sfondata una barriera ancestrale: Sawe nella leggenda, un grande passo per l’umanitàSiamo di fronte a un trattato di biologia, a un saggio antropologico, a un momento che farà la storia non solo dello sport ma dell'uomo nel suo senso più ... oasport.it Prima volta sotto le due ore! In due! Il keniano Sabastian Sawe abbatte il muro: record del mondo a Londra con 1h59:30, secondo posto per il debuttante etiope Jomif Kejelcha con 1h59:42. Sotto il precedente primato mondi - facebook.com facebook takele bis a tokyo, korir bis a boston, a sto punto giocatevi 10 euro su sawe vincente a londra settimana prossima x.com