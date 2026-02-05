Xiaomi SU7 | la mostra pirotecnica spiegata ufficialmente dopo il successo del modello

Quando la Xiaomi SU7 ha preso fuoco durante una dimostrazione, molti si sono subito chiesti cosa fosse successo. L’azienda ha ora spiegato ufficialmente che le esplosioni non sono un difetto di progettazione, ma una reazione controllata durante il test di sicurezza. Il video che ha fatto il giro del web mostra chiaramente le fiamme e le detonazioni, ma secondo Xiaomi si tratta di una procedura studiata per verificare la resistenza della batteria. Nessun incidente improvviso, insomma, ma una prova che ha avuto l’effetto sperato di rassicurare gli utenti.

**Le esplosioni sorprendenti della Xiaomi SU7: la verità ufficiale dietro lo spettacolo pirotecnico** Quando un'auto elettrica prende fuoco, e le esplosioni somigliano a fuochi d'artificio, il mondo si domanda se davvero si tratti di un incidente legato alla batteria o se il problema sia un altro. Oggi, in Cina, un caso ha fatto discutere: la Xiaomi SU7, un modello di veicolo elettrico prodotto da uno dei brand più influenti della Cina, ha preso fuoco a Yingkou, nella provincia del Liaoning, provocando una scena di fuoco e esplosioni che ha colpito l'immaginazione del web. L'incidente, che è stato registrato in tempo reale su video, ha generato subito scalpore online, soprattutto per l'aspetto "pirotecnico" delle deflagrazioni, ma la notizia è stata seguita non soltanto per la sua natura spettacolare, bensì per la mancanza di informazioni ufficiali.

