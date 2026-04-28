Con la telecronaca della Maratona da record la Bbc ha avuto il suo momento Petrecca

Durante la Maratona di Londra, la BBC ha trasmesso la cronaca di una gara che ha visto Sebastian Sawe raggiungere un tempo record. La performance è stata commentata anche da Paula Radcliffe, ex detentrice del record mondiale femminile, che ha descritto questa prestazione come un vero e proprio cambiamento dei parametri dello sport. La corsa ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, portando alla ribalta una sfida che ha sorpreso molti.

Sebastian Sawe ha corso la Maratona di Londra in un tempo che Paula Radcliffe – detentrice del record mondiale femminile per vent’anni, donna che conosce la fatica ad un livello che oseremmo dire molecolare – ha definito un cambiamento letterale dei parametri dello sport. Peccato che la Bbc, emittente pubblica britannica con decenni di storia nella telecronaca sportiva, abbia impiegato le quasi due ore del nuovo record a capire che stava effettivamente accadendo qualcosa di straordinario. Il pubblico a casa non lo sapeva. Gli spettatori sulle strade, probabilmente, nemmeno. Insomma, secondo i commentatori (in particolare il Telegraph) la Bbc ha avuto il suo “momento Petrecca”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Con la telecronaca della Maratona da record, la Bbc ha avuto il suo “momento Petrecca” Notizie correlate Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport, dopo la telecronaca dei Giochi. Al suo posto (provvisoriamente)arriva LollobrigidaPaolo Petrecca si è dimesso da Rai Sport, lascerà l'incarico alla fine delle Olimpiadi. Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport, dopo le polemiche per la telecronaca dei Giochi. Al suo posto arriva LollobrigidaPaolo Petrecca si è dimesso da Rai Sport, lascerà l'incarico alla fine delle Olimpiadi. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Sport in tv: ciclismo, la Liegi-Bastogne-Liegi; Korir e Lokedi difendono il titolo alla Maratona di Boston; Champions pallanuoto, oggi Zodiac-Brescia; Trofeo Luxardo, i risultati della storica tappa della Coppa del Mondo. Con la telecronaca della #Maratona da record, la #Bbc ha avuto il suo “momento #Petrecca” Il Telegraph distrugge la copertura della tv pubblica britannica: "Per quasi due ore non si sono accorti che #Sawe stava per battere il record del mondo" I dettagli: http facebook La maratona sotto le 2 ore e le scarpe da 97 grammi con l’anello: “Sawe rimbalza e non fa fatica” x.com