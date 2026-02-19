Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport dopo le polemiche per la telecronaca dei Giochi Al suo posto arriva Lollobrigida

Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport dopo le polemiche sulla telecronaca dei Giochi di Milano Cortina. La sua decisione arriva in seguito alle critiche dei giornalisti, infuriati per le interpretazioni durante la cerimonia di apertura. La redazione aveva espresso sfiducia, ritenendo che la copertura non fosse all’altezza. Petrecca lascia il ruolo e al suo posto subentra Lollobrigida, che dovrà gestire le prossime sfide della trasmissione sportiva. La scelta rappresenta un tentativo di riappianare le tensioni interne.

Paolo Petrecca si è dimesso da Rai Sport, lascerà l'incarico alla fine delle Olimpiadi. È quanto comunicato oggi - giovedì 19 febbraio - dall'azienda al Corriere. Al suo posto arriva (provvisoriamente) il vice direttore Marco Lollobrigida. Finisce così una vicenda iniziata molto prima della fallimentare telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Il mandato di Petrecca a Rai Sport è stato infatti costellato dalle proteste della redazione che gli ha negato la fiducia per ben due volte quando il direttore ha presentato il proprio piano editoriale. L’annuncio laconico della Rai preserva l’incarico fino alla fine dei Giochi, come previsto, ma non indica la destinazione di Petrecca. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

