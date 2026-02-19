Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport dopo la telecronaca dei Giochi Al suo posto provvisoriamentearriva Lollobrigida

Petrecca lascia il ruolo di direttore di Rai Sport dopo la brutta figura durante la telecronaca di Milano Cortina. La causa principale è stata la figuraccia trasmessa in diretta sulla cerimonia di apertura, che ha causato malumori tra la redazione. Dopo le critiche, Petrecca ha deciso di rassegnare le dimissioni. Al suo posto, temporaneamente, arriva Lollobrigida. La decisione arriva in un momento difficile per la rete sportiva, mentre si cerca di ridare fiducia al team. La Rai ora cerca una soluzione stabile per la guida di Rai Sport.

Paolo Petrecca si è dimesso da Rai Sport, lascerà l'incarico alla fine delle Olimpiadi. È quanto comunicato oggi - giovedì 19 febbraio - dall'azienda al Corriere. Al suo posto arriva (provvisoriamente) il vice direttore Marco Lollobrigida. Finisce così una vicenda iniziata molto prima della fallimentare telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Il mandato di Petrecca a Rai Sport è stato infatti costellato dalle proteste della redazione che gli ha negato la fiducia per ben due volte quando il direttore ha presentato il proprio piano editoriale. L’annuncio laconico della Rai preserva l’incarico fino alla fine dei Giochi, come previsto, ma non indica la destinazione di Petrecca. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

