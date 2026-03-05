In Fvg si scia fino a Pasquetta con prezzi ancora più bassi

In Friuli Venezia Giulia le piste da sci resteranno aperte fino a Pasquetta, offrendo ancora opportunità di sciare. La stagione invernale sta terminando, portando a un calo del numero di turisti. A partire da lunedì 9 marzo, inizierà ufficialmente la bassa stagione, accompagnata da tariffe più basse per chi deciderà di trascorrere qualche altra giornata sulla neve.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Da lunedì 9 marzo lo skipass giornaliero costerà 31 euro, rispetto ai 44 attuali. Cinque comprensori sciistici della regione termineranno la stagione il 22 marzo, mentre Sella Nevea chiuderà il lunedì dell'Angelo L'inverno volge al termine, e con esso anche i turisti sulle piste da sci. Ma la bassa stagione, che comincerà ufficialmente lunedì 9 marzo, vuol dire anche prezzi ribassati per chi avrà ancora voglia di passare qualche giornata sulla neve. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

T-mobile lancia nuovi piani fedeltà con prezzi più bassi e meno vantaggiQuesto testo analizza le indicatori emerse su una possibile introduzione da parte di t-mobile di due nuovi piani fedeltà, pensati per conservare la...

Comprare casa a Roma conviene dopo il Giubileo? I quartieri con i prezzi più bassiChi sta pensando di comprare casa a Roma nel 2025 deve fare i conti con un mercato in lento ma costante rialzo.