Con il Parco del mare persi 1.500 posti auto Al posto degli hotel fuori mercato parking con montacarichi

A Rimini, con la conclusione dei lavori nel Parco del mare in zona sud, sono stati rimossi circa 1.500 posti auto sul lungomare. La nuova area, pensata per ospitare aree verdi e spazi pubblici, ha sostituito i parcheggi esistenti. Nel frattempo, alcune proposte sono state avanzate dalla Fondazione Piano strategico per modificare il modello turistico della città, cercando di compensare le perdite di posti auto.

Rimini perde 1.500 posti auto sul lungomare con il completamento del Parco del mare in zona sud. E anche attraverso le proposte lanciate dalla Fondazione Piano strategico, nell'ambito della rivoluzione del modello turistico della città, prova a correre ai ripari. In realizzazione c'è il.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Parco del Mare e parcheggi, Zoccarato (Lega): "Bene il parking Tripoli, ma da solo non sarà sufficiente" Leggi anche: "I 300 posti auto persi danneggiano i negozi" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Prorogata la chiusura del Parco Virgiliano fino al 1° maggio 2026; Concorso Mieli dei Parchi della Liguria: ecco i mieli del Parco dell'Aveto premiati nell'edizione 2025; Passeggiate Poetiche nel Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi; Un parco tutto nuovo per Sasso. Il prato si rompe e i tram restano prigionieri: il caso del cantiere al Celio finisce in tribunaleA causa dei ritardi, la rete tram ha subito continue modifiche. Il Campidoglio, intanto, valuta la possibilità di chiedere i danni alla ditta che ha realizzato i lavori ... romatoday.it Leolandia, il parco festeggia 55 anni con la nuova attrazione ReversumTaglio del nastro per il maxi coaster, cuore del piano triennale di investimenti di oltre 30 milioni di euro avviato nel 2023. L'attrazione segna l'avvio delle celebrazioni per l'anniversario del ... tg24.sky.it Valduggia (Vercelli) Parco Naturale del Monte Fenera Lungo il sentiero 772, esiste un piccolo angolo di paradiso immerso nel verde, per l'appunto… Cascina Paradiso (Cascina Ragozzi)… #grazianotamone - facebook.com facebook