I 300 posti auto persi danneggiano i negozi

Confcommercio interviene per tutelare i negozianti di una località sulla costa, evidenziando come la perdita di circa 300 posti auto abbia ripercussioni sulla clientela e sulle attività commerciali. La rappresentanza dei commercianti sottolinea che questa riduzione di spazi di sosta influisce sull’afflusso di clienti, mettendo in difficoltà le attività commerciali della zona. La questione è al centro di un dibattito tra le parti coinvolte.

Confcommercio scende in campo in difesa dei negozianti cattolichini. "Non possiamo nascondere la preoccupazione degli operatori – dice il presidente provinciale di Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini (in foto) –: a pochi mesi dall’avvio della stagione estiva, il quadro che emerge dall’incontro di qualche giorno fa è tutt’altro che rassicurante. Le criticità legate ai parcheggi restano il nodo principale. Negli ultimi anni sono venuti meno circa 300 posti auto e oggi non esiste un piano concreto per recuperarli nel breve periodo. Questo incide direttamente sull’accessibilità del centro e quindi sull’andamento delle attività commerciali. La viabilità attuale complica ulteriormente la situazione: chi arriva in città spesso è costretto a lunghi percorsi senza trovare parcheggio, con il risultato che molti rinunciano a fermarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "I 300 posti auto persi danneggiano i negozi" Articoli correlati Pesaro: 3 milioni per 300 posti auto e nuovo parcoUn intervento infrastrutturale di 2,9 milioni di euro trasformerà l’area di sosta in via dell’Acquedotto a Pesaro. Piazza del Popolo, sos dei negozi: "Non togliete i posti auto centrali"Da una parte il gruppo commercianti di Copparo che teme una riduzione dei parcheggi dopo i lavori di ristrutturazione in piazza del Popolo;... How to CRUSH Procrastination & Master Self-Belief Today! Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Monteluce, l’eterna incompiuta: il parcheggio da 300 posti è nel degrado; Come guadagnare 300 euro al mese con i box auto: ecco dove rendono più delle case; Via libera alla futura ex Acna: parco e quasi 300 parcheggi; Piazza Insurrezione va liberata dalle auto, Ascom: serve un parcheggio a più piani a ridosso del centro. Parcheggi di interscambio in Fiera, 300 posti auto per i pendolari: Fase di lancio con sosta gratuita fino a ottobreDa giovedì 29 maggio piazzale accessibile dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 20,30. Dopo la sperimentazione iniziale biglietto a 5 euro per sosta e servizio di trasporto pubblico verso il centro ... bergamonews.it a Ferentino arriva un intervento strategico da 45 posti auto con collegamento pedonale tra vie urbane frequentate - facebook.com facebook