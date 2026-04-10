Parco del Mare e parcheggi Zoccarato Lega | Bene il parking Tripoli ma da solo non sarà sufficiente

Il capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Rimini ha commentato l'apertura del nuovo parcheggio Tripoli, sottolineando che si tratta di un passo positivo per migliorare la sosta lungo la riviera. Tuttavia, ha espresso alcune riserve riguardo alla sua efficacia, sottolineando che questa nuova infrastruttura da sola non risolverà tutte le problematiche legate ai parcheggi. La discussione si concentra anche sui ritardi e sulle criticità nella gestione complessiva dei parcheggi nella zona.

Parcheggio Tripoli promosso, ma con riserve. Il capogruppo della Lega in consiglio comunale Rimini, Matteo Zoccarato, interviene sull’avvio della nuova infrastruttura evidenziandone l’utilità ma anche ritardi e criticità nella gestione complessiva della sosta lungo la riviera. “Accogliamo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Ostia, addio sosta selvaggia con il Parco del mare: ma parcheggi e viabilità vanno approfonditeIl governatore Rocca ha incontrato Gualtieri per approfondire questioni legate alla viabilità e ai posteggi che, il progetto, cancella L’avvio del... Moschea Borgo Marina, la Lega rompe. Zoccarato lascia il tavolo: "Percorso senza condivisione"Zoccarato annuncia il ritiro e accusa il Comune di aver cercato una legittimazione preventiva: "Situazione gestita male per anni" Si rompe il tavolo... Temi più discussi: RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Parco del mare, riapre il primo tratto del lungomare Di Vittorio a Bellaria; Parco Nazionale Isola di Pantelleria: Novità: Giornate del Mare e del Made in Italy; Sostenibilità, Rosolina accoglierà il 5. Summit del mare. A Ostia nasce il Parco del Mare: come cambia il litoraleOstia si prepara a trasformarsi radicalmente grazie al progetto Parco del Mare, un ambizioso piano da quasi 24 milioni di euro che punta a rivoluzionare il litorale romano. La giunta capitolina ha ... siviaggia.it Zoccarato su nuovo parcheggio Tripoli: Non basta, con il Parco del Mare eliminati troppi spazi sostaIl capogruppo della Lega in consiglio comunale a Rimini: Scelta scriteriata togliere centinaia di posti auto sul lungomare ... altarimini.it **Parco del Mare di Ostia – Quando una "Riqualificazione" Rischia di Diventare un Danno Economico** ***Di cosa stiamo parlando*** Roma Capitale e Regione Lazio stanno investendo circa “***24 milioni di euro***” (fondi europei FESR 2021-2027) per trasf - facebook.com facebook Ostia, addio sosta selvaggia con il Parco del mare: ma parcheggi e viabilità vanno approfondite ift.tt/eZGBH3C x.com