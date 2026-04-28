Durante la partita tra Milan e Inter a San Siro, terminata con un pareggio 1-1, si sarebbe svolto un incontro al centro di un’indagine della Procura di Milano per frode sportiva. Rocchi, responsabile delle designazioni arbitrali, avrebbe parlato con alcune persone presenti all’interno dello stadio, ma i dettagli sui partecipanti e sul contenuto delle conversazioni non sono ancora stati resi pubblici. L’attenzione degli inquirenti si concentra su questo vertice e sulle eventuali implicazioni.

La sera del 2 aprile 2025, mentre a San Siro andava in scena la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Inter — finita 1-1 con i gol di Abraham e Calhanoglu — si sarebbe svolto l’incontro oggi al centro dell’inchiesta della Procura di Milano per frode sportiva. Un presunto “ vertice ” che, secondo gli inquirenti, coinvolgerebbe il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e altre persone rimaste però senza nome. È questo il punto più delicato del fascicolo per frode sportiva: cosa è successo davvero allo stadio quella sera? E soprattutto, con chi avrebbe parlato Rocchi? L’indagine è ancora in corso e per ora si concentra prevalentemente sul perimetro arbitrale: le presunte “bussate” in sala Var e il “sistema” per la gestione dei fischietti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Con chi ha parlato Rocchi a San Siro? Le incognite sul “vertice” durante Milan-Inter

Notizie correlate

Leggi anche: Resta il mistero del derby di San Siro. Rocchi con chi ha parlato del "non gradito" Doveri?

Inchiesta arbitri, i nodi da sciogliere: con chi ha parlato Rocchi per evitare che Doveri non arbitrasse l’eventuale finale di Coppa Italia all’Inter? Le zone d’ombraGila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio Alisson Juventus, accelerata decisiva: i...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Resta il mistero del derby di San Siro. Rocchi con chi ha parlato del non gradito Doveri?; Karol G a Milano nel 2027: tutto sul concerto a San Siro; L’accusa a Rocchi: Riunioni segrete a San Siro per dare all’Inter gli arbitri preferiti; Il mistero della combine e i movimenti di Rocchi: ci sono altri due arbitri indagati.

Resta il mistero del derby di San Siro. Rocchi con chi ha parlato del non gradito Doveri?La partita di Coppa Italia tra Inter e Milan del 2 aprile 2025 è uno snodo dell’inchiesta della Procura di Milano: Rocchi avrebbe discusso una futura designazione arbitrale, ma resta ignoto con chi av ... gazzetta.it

Inchiesta arbitri e mistero San Siro Rocchi: con chi ha parlato del 'non gradito' Doveri durante Milan-Inter di Coppa Italia?Cinque indagati nell’inchiesta della Procura di Milano: resta il giallo sui contatti avuti dal designatore durante il derby di Milano del 2 aprile 2025. msn.com

. @acmilan, altri fischi a ‘San Siro’ per @RafaeLeao7. E lui si cancella da ‘Instagram’ - #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao x.com

Rocchi con chi avrebbe apparecchiato la frode sportiva Da solo Nessun dirigente indagato, a oggi l'inchiesta frena. L'Ansa scrive che la Procura di Milano deve ancora identificare le persone della riunione di San Siro. La richiesta di togliere l'inchiesta a Mil facebook