Comunità disgregate speranze sospese | la Caritas diocesana presenta il Report delle Povertà 2024

Nella sede del Palazzo Arcivescovile di Cava de’ Tirreni si è tenuta la presentazione del Report sulle Povertà 2024, promosso dalla Caritas diocesana di Amalfi-Cava de’ Tirreni. Il documento si intitola “Comunità disgregate, speranze sospese” e analizza i dati relativi alle condizioni di povertà nella zona. Sono stati condivisi numeri e osservazioni riguardanti le difficoltà economiche e sociali affrontate dai cittadini, senza commenti o interpretazioni ulteriori.

Si è svolta, presso il Palazzo Arcivescovile di Cava de’ Tirreni, la presentazione del Report sulle Povertà promosso dalla Caritas diocesana di Amalfi-Cava de’ Tirreni, dal titolo “Comunità disgregate, speranze sospese”. Un appuntamento che ha assunto il valore di un esercizio collettivo di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Ritrovato il furgone rubato alla Caritas diocesanaIl mezzo era stato sottratto dal parcheggio in via Franchetti a Città di Castello. Leggi anche: Alleanza contro Povertà: nel 2024 in Italia povertà assoluta al 10,9%