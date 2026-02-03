Alleanza contro Povertà | nel 2024 in Italia povertà assoluta al 10,9%

Nel 2024, in Italia, circa una famiglia su dieci vive in povertà assoluta. È stabile l’area di vulnerabilità che si aggira attorno alla soglia di povertà, coinvolgendo quasi il 20% delle famiglie. La situazione si presenta ancora difficile, con molti che rischiano di precipitare in povertà a causa di eventi quotidiani.

Milano, 3 feb. (askanews) – Nel 2024 in Italia la povertà assoluta ha riguardato il 10,9% delle famiglie e, accanto a questa quota, resta stabile un'area ampia di vulnerabilità che gravita attorno alla soglia: l'8,2% si colloca appena sopra la povertà relativa e circa il 6% appena sotto, per un totale vicino al 20% di famiglie esposte al rischio di cadute improvvise legate a eventi ordinari della vita. Una percentuale sostanzialmente stabile da quindici anni. E' quanto emerge dal Rapporto "L'Italia delle povertà. Dinamiche sociali, risposte pubbliche e racconto dei media", promosso dall'Alleanza contro la Povertà in Italia e realizzato da un gruppo di studiosi ed esperti di politiche sociali.

L’Alleanza contro la povertà, composta da diverse organizzazioni sociali, sindacati e istituzioni, esprime preoccupazione per il taglio del Fondo povertà previsto nella legge di Bilancio 2026.

